إكرامي يرحل عن الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تويتر :" بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورا بما حققته، باحثا عن تجربه وتحدي جديدين، و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخورا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

يذكر أن عقد شريف إكرامي مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 36 نقطة، وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

