3 أندية عربية تتنافس للتأهل في «أبطال أفريقيا»

المصدر: (تونس - صالح قادري)

تتنافس أندية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني اليوم على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام النجم الساحلي والهلال.

وحُجزت البطاقات الست الأولى عن ربع النهائي عبر مازيمبي الكونغولي الديمقراطي والزمالك المصري (المجموعة الأولى) وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي (الثالثة) والترجي التونسي حامل اللقب والرجاء البيضاوي المغربي (الرابعة).

ويبدو النجم الساحلي مرشحاً بقوة لحجز البطاقة الأولى عن المجموعة، فيما يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الهلال في قمة نارية بملعب أم درمان.

ويكفي الفريق القاهري، التعادل على الأقل ليضمن تأهله، في حين لا بديل للهلال عن الفوز.

وتفتتح الجولة الأخيرة بلقاء قمة على صدارة المجموعة الثالثة في بريتوريا بين الوداد البيضاوي، ومضيفه ماميلودي صنداونز، ويتصدر ماميلودي برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام الوداد.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهتين هامشيتين، بين الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، ويستضيف الرجاء فيتا كلوب الكونغولي.