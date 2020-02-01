الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

استعاد نفرد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أبها 2-1 أمس الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في المرحلة السادسة عشرة.

وسجل البيروفي اندري كاريو (ق9) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (ق13) هدفي الهلال، فيما سجل الملغاشي فانيفا اندرياتسيما (ق88) هدف أبها.

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين والصدارة بعدما تنازل عنها في المرحلة الماضية لفائدة جاره النصر حامل اللقب، وهو استغل تعثر الأخير أمام مضيفه ضمك 1-1 الخميس في افتتاح المرحلة لانتزاع المركز الأول بفارق نقطة واحدة (35 مقابل 34)، في حين بقي أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وتعادل الحزم وضيفه التعاون سلبا على ملعب نادي الحزم بالرس.

ورفع الحزم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 27 نقطة للتعاون الذي صعد إلى المركز الرابع.

وعقب المباراة أعلن الحزم عبر موقعه الرسمي إنهاء عقد مدربه الروماني دانيال ايسايلا بالتراضي.

وتعادل أيضا الرائد مع ضيفه الاتحاد 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقدم الرائد عن طريق أحمد الزين (ق49)، وأدرك الأرجنتيني ليوناردو خيل التعادل للاتحاد (ق80).

ورفع الرائد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس والاتحاد إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.