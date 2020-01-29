الشباب يهدي النصر الصدارة بالسعودية

المصدر: (إعداد – مجتبى فاروق)

أهدى الشباب جاره النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد أن فرض التعادل السلبي على جاره الآخر الهلال، الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة، متأخراً بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي عاد بفوز صعب من ملعب الاتفاق بهدف وحيد، ليحتل حامل اللقب الصدارة التي كانت تتأرجح كثيراً بينه وجاره الهلال.

وكان للمباريات المؤجلة تأثير كبير جدا في تونس، حيث عرف الترجي الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن لعب 3 من مبارياته المؤجلة، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن المنستيري المتصدر السابق.

وبينما أفادت المؤجلات الترجي في تونس كانت خصماً على الكويت الكويتي، الذي فقد صدارة الترتيب، بعد تأجيل اثنين من مبارياته بسبب الارتباطات الآسيوية، ليستغل القادسية الفرصة ويقفز إلى الصدارة برصيد 25 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن الكويت.

وفي المغرب استفاد الوداد من المباريات المؤجلة وتمكن من الوصول إلى قمة الترتيب جامعاً 29 نقطة من 13 مباراة متقدماً بفارق نقطة عن المتصدر السابق نهضة بركان.