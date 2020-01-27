المنتخب المصري لليد يتوج بطلاً لأفريقيا ويتأهل لأولمبياد طوكيو

المصدر: دب أ

توج المنتخب المصري لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره التونسي 27 / 22 أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في تونس.

وأحرز المنتخب المصري اليوم لقبه السابع في البطولة الأفريقية ليعادل بهذا رصيد المنتخب الجزائري من الألقاب فيما لا يزال المنتخب التونسي مستحوذا على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد عشرة ألقاب علما بأن المنتخبات الثلاثة احتكرت جميع ألقاب النسخ ال24 التي أقيمت في البطولة حتى الآن.

وحجز المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) مقعده في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) ممثلا عن القارة الأفريقية فيما سيخوض المنتخب التونسي فعاليات التصفيات العالمية التي تقام في أبريل المقبل بحثا عن فرصة جديدة للتأهل إلى الأولمبياد.

وأصبح المنتخب المصري الفريق العربي الثاني الذي يتأهل لمسابقة كرة اليد بالأولمبياد القادم حيث سبقه المنتخب البحريني بالفوز بتأشيرة التأهل من التصفيات الأسيوية.

وبهذا ، يخوض المنتخب المصري فعاليات الأولمبياد للمرة السابعة بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1992 و1996 و2000 و2004 و2008 و2016 .

وفي المقابل ، شارك المنتخب التونسي في النسختين الماضيتين للأولمبياد عامي 2012 و2016 علما بأنه شارك أيضا في نسختي 1972 و2000 .

وأصبح المنتخب المصري سادس المتأهلين لمسابقة كرة اليد بأولمبياد طوكيو حيث سبقه كل من منتخبات اليابان صاحب الأرض والدنمارك بطل العالم والأرجنتين بطل مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأمريكية 2019 والبحرين المتأهل من التصفيات الأسيوية التي أقيمت في أكتوبر الماضي بالدوحة وإسبانيا الذي توج في وقت سابق اليوم بلقب أوروبا.

ويمتلك منتخبا تونس والجزائر الفائزان بالمركزين الثاني والثالث في البطولة الحالية فرصة للتأهل عن طريق التصفيات العالمية.

ويخوض المنتخب التونسي التصفيات العالمية ضمن المجموعة الثانية التي تستضيفها فرنسا من 17 إلى 19 أبريل المقبل وتضم إلى جانب المنتخب التونسي كلا من منتخبات فرنسا وكرواتيا صاحبي المركزين الثالث والسادس في بطولة العالم الماضية والبرتغال صاحب المركز السادس في البطولة الأوروبية التي اختتمت اليوم بفوز المنتخب الإسباني على نظيره الكرواتي.

ويخوض المنتخب الجزائري التصفيات العالمية ضمن المجموعة الثالثة التي تقام فعالياتها في ألمانيا خلال الفترة من 17 إلى 19 نيسان/أبريل المقبل أيضا وتضم هذه المجموعة إلى جانب المنتخب الجزائري كلا من منتخبات ألمانيا والسويد صاحبي المركزين الرابع والخامس في بطولة العالم 2019 وسلوفينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أوروبا 2020 .

أما المجموعة الأولى بالتصفيات العالمية والتي تقام فعالياتها في نفس التوقيت بالنرويج فتضم منتخبات النرويج والبرازيل صاحبي المركزين الثاني والتاسع بمونديال 2019 وتشيلي صاحب المركز الثاني بدورة الألعاب الأمريكية وكوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني في التصفيات الأسيوية.

ويتأهل منتخبان فقط من كل مجموعة بهذه التصفيات العالمية ليكتمل عقد مسابقة كرة اليد الأولمبية التي تشهد مشاركة 12 منتخبا.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 15 / 11 بعد أداء متميز من الفريقين على مدار الشوط.

وفي الشوط الثاني ، وسع المنتخب المصري الفارق إلى ستة أهداف (23 / 17) في وسط الشوط ولكن المنتخب التونسي قلص الفارق نسبيا وإن لم يستطع قلب النتيجة لصالحه ليحسم المنتخب المصري اللقب ويثأر لهزيمته أمام المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها الجابون عام 2018 .

ومنحت هذه البطولة الأفريقية بطاقات التأهل إلى بطولة العالم القادمة المقررة في مصر مطلع العام المقبل إلى كل من منتخبات تونس والجزائر وأنجولا وكيب فيردي (الرأس الأخضر) والمغرب والكونغو الديمقراطية أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع على الترتيب إضافة للمنتخب المصري الذي يشارك في المونديال القادم بغض النظر عن نتيجته في البطولة بصفته صاحب الأرض.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اختيار اللاعب يحيي الدرع لاعب المنتخب المصري كأفضل لاعب في البطولة بعد مساهمته في التتويج باللقب وأدائه الرائع في البطولة.

كما وقع الاختيار على محمد سند لاعب المنتخب المصري كأفضل جناح أيمن كما اختار الاتحاد في التشكيل الأفضل كلا من علي زين ويحيي خالد.

وفي المقابل ، اختير أسامة البوغانمي لاعب المنتخب التونسي كأحسن جناح أيسر وزميله جهاد جاب الله كأحسن لاعب دائرة.



