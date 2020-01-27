الأهلي المصري يعبر النجم الساحلي بهدف أجاي

عزز الأهلي آماله في التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه النجم الساحلي التونسي أمس الأحد في الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على النجم الساحلي، صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على الهلال السوداني، الذي يحتل المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين يقبع بلاتينيوم في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وارتدى النيجيري جونيور أجايي ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 32، ليثأر الفريق المصري من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام نظيره التونسي في لقائهما الذي جرى بتونس ضمن فعاليات الجولة الأولى للمجموعة.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة التعادل فقط أمام مضيفه الهلال في الجولة الأخيرة للمجموعة الأسبوع المقبل، من أجل الصعود لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.

في المقابل، يحتاج النجم للحصول على نقطة وحيدة أيضا خلال لقائه مع ضيفه بلاتينيوم في الجولة الأخيرة للصعود إلى الأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها عام 2007.

أما الهلال، فيتعين عليه الفوز على الأهلي بأي نتيجة لاستمرار مغامرته في المسابقة التي يبحث عن لقبه الأول بها.