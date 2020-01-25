الوداد البيضاوي يتأهل مبكراً لربع نهائي أبطال إفريقيا والزمالك يكتفي بالتعادل

المصدر: وكالات

أنجز الوداد البيضاوي المغربي مهمة التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بتغلبه السهل على جاره اتحاد العاصمة الجزائري 3-1 الجمعة على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء أمام زهاء 40 الف متفرج في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات (ثمن النهائي).

وسجل وليد الكرتي (ق7) وبديع اووك (ق24) والكونغولي الديموقراطي كازادي كاسنغو (ق45+2) أهداف الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، وربيع مفتاح (ق79) هدف اتحاد العاصمة.

ورفع الفريق البيضاوي المتوج باللقب مرتين (1992 و2017)، رصيده الى 9 نقاط بفارق سبع نقاط أمام اتحاد العاصمة الذي خرج خالي الوفاض، ولحق بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر (10 نقاط) والذي يحل ضيفا على بترو أتلتيكو الأنغولي (نقطتان) اليوم السبت.

وفي مبارة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك المصري وضيفه مازيمبي الكونغولي، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من المنافسة نفسها.

ونجح مازيمبي في فرض أسلوبه الدفاعي على مضيفه الزمالك، الذي بذل مجهودا كبيرا من أجل تسجيل هدف في شباك الفريق الكونغولي، دون أي جدوى.

ورفع الزمالك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، خلف مازيمبي متصدر المجموعة الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، وضمن تأهله إلى دور الثمانية من المسابقة.