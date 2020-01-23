الأخضر السعودي.. يصعد إلى الأولمبياد

المصدر: بانكوك- أ ف ب

ضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد بلوغه نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاماً في كرة القدم، بفوزه على أوزبكستان حاملة اللقب 1-0، أمس، في بانكوك.

وسجل هدف الفوز عبد الله الحمدان، إذ ارتدت الكرة منه إلى الشباك، بعد تسديدة قوية من ناصر العمران (87)، ثم ألغى الحكم هدف عبد الرحمن الغريب من تسديدة بعيدة جداً، في المرمى الخالي من حارسه المتقدم، بداعي التسلل (90+5). وكان المنتخب الأخضر يبحث عن ضمان الفوز.

وبالتالي، التأهل إلى الأولمبياد دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث. وتلتقي السعودية الفائز من مواجهة أستراليا مع كوريا الجنوبية.