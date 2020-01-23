200 ألف ريال مكافأةً لكل لاعب في المنتخب السعودي الأولمبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بصرف مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً)، تقديراً لأدائهم المميز بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وتحفيزاً لهم قبل المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس على أوزبكستان بهدف دون رد سٌجل في الدقيقة 87، وذلك على استاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن دور نصف نهائي آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما حقق الأخضر هدف الفوز الثمين عبر تسديدة ناصر العمران التي ارتطمت بعبدالله الحمدان وتابعت طريقها نحو المرمى.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب السعودي الحصول على البطاقة الأولى من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وكان قد شارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.