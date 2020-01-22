انتهاء الخلافات بين الاتحاد المصري وصلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، انتهاء الخلافات مع نجم "الفراعنة" وليفربول محمد صلاح، عقب لقاء جمع بينهما في مدينة ليفربول نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد الجنايني في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه وعد صلاح بالحصول على كافة حقوقه، مضيفا: "صلاح لاعب محترف وله حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، لأن نجاح صلاح من نجاح اتحاد الكرة والمنتخب".

وعن عدم حضور صلاح حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار أفضل لاعب إفريقي والذي استضافته مصر اخيراً، علق الجنايني قائلاً: "الأزمة لم تكن تخص اتحاد الكرة لأنه ليس الجهة التي نظمت الحدث".

وتابع الجنايني: "كل مصر كانت تتمنى حضور صلاح إلى الحفل، لقد أخبرني (صلاح) بأنه سيتحدث في هذا الأمر عندما يزور مصر".

وتفجرت أكثر من أزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري، بسبب حقوق الرعاية، وتصريحات اللاعب بعد خروج منتخب "الفراعنة" من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، حيث قال إنه لم يشعر بالخصوصية في معسكر منتخب مصر الاستعدادي لتلك البطولة.

واستضافت مدينة الغردقة المصرية حفل جوائز "الكاف" للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب في القارة، متفوقا على صلاح، والجزائري رياض محرز.