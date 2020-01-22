ماذا قال مدربا مصر والجزائر عن قرعة تصفيات مونديال 2022؟

المصدر: وكالات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول، أن قائمة الفراعنة، لمعسكر مارس سوف تشهد مفاجآت من لاعبي الدوري المصري، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء: "مجموعة مصر ليست سهلة، طموح الجهاز الفني الصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي 2022، والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون".

وأضاف:" المنتخب المصري سوف يظهر بصورة أفضل في الفترة المقبلة بعد اكتمال صفوفه بعودة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي".

وأبدى حسام البدرى اعجابه بمستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدًا أنه يقدم أداء جيدا إلا أنه مطالب بالثبات على هذا المستوى خاصة وأنه يهبط في بعض المباريات دون مبرر.

وكانت قرعة دور المجموعات لتصفيات المونديال التي أجريت أمس الثلاثاء في مصر أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات الجابون وليبيا وأنغولا.

من جهته، أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب بوركينافاسو سيكون المنافس الأول لـ" الخضر" في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة نهائيات كأس العالم 2022، منبها بأن كل مباراة ستكون أشبه بـ" المعركة".

وأوقعت القرعة التي سحبت مساء الثلاثاء بالقاهرة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينافاسو، والنيجر وجيبوتي.

وقال بلماضي، في تصريح لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم على انستغرام: "الآن، وبعد تعرفنا على نتائج عملية القرعة، تبدأ مغامرة كأس العالم 2022. سنواجه مجددا بوركينافاسو المنتخب الذي كنا تأهلنا على حسابه إلى مونديال البرازيل 2014 بفضل هدف الماجيك ( مجيد بوقرة)".

وأضاف: "صحيح أن بوركينافاسو لم تتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، لكن الأكيد أن هذا المنتخب سيكون المنافس القوي لنا في هذه المجموعة".

وتابع: "بالنسبة لمنتخبي النيجر وجيبوتي لا أملك نظرة واضحة ولا معلومات دقيقة عنهما. سنعمل بجد من أجل معرفة كل شيء عن منافسينا. كل مباراة ستكون بمثابة معركة لأن الأمر في النهاية يتعلق بالتأهل إلى المونديال".

ودعا بلماضي إلى التفاؤل، مؤكدا أن الفريق سيبذل قصاري جهده من أجل التطلع لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، قبل مباريات الدور الحاسم.

واستطرد قائلا: "أكرر ما كنت أقوله دائما، كل مباراة يتعيّن التحضير لها في أدق التفاصيل، سنعمل بجد من أجل تعزيز نقاط قوتنا، والتقليل من نقاط ضعفنا".