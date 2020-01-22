يحترف بالدوري المصري لكرة القدم في سن 74 عاماً

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهو عزّ الدين بهادر (74 عاما)، الذي انضم إلى صفوف نادي 6 أكتوبر ضمن الدرجة الثالثة.

وصرح بهادر أنه يستعد لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات الرسمية.

وقال وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، إن اللاعب ومسؤولي النادي أنهوا إجراءات قيده وتم تسجيل اللاعب في قائمة ناديه وسجلات الاتحاد.

وبحسب بطاقة الهوية، التي نشرها الاتحاد المصري على موقعه الرسمي، فإن بهادر مولود في 3 نوفمبر العام 1945، أي أنه يبلغ حاليا 74 عاما و79 يوما.