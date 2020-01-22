قرعة سهلة للمنتخبات العربية في تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

المصدر: أ ف ب

رأفت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022 بالمنتخبات العربية، فجاءت في مجموعات في متناول يدها نسبيا، في حين يمكن اعتبار المجموعة السابعة بأنها حديدية نظرا لوقوع الكاميرون وساحل العاج وجها لوجه فيها.

وكان تخوف المنتخبات العربية من الوقوع تحديدا في مواجهة ساحل العاج كون الأخيرة كانت ضمن منتخبات المستوى الثاني، لكن القرعة جنبتها ذلك.

وجاءت الجزائر بطلة إفريقيا في المجموعة الأولى وستكون منافستها الرئيسية على بطاقة التأهل بوركينا فاسو، لكن الأولى تملك جميع المؤهلات لبلوغ النهائي بفضل كوكبة من أبرز اللاعبين على رأسهم جناح مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

وكانت المشاركة الأخيرة لثعالب الصحراء في مونديال البرازيل العام 2014 عندما بلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام المانيا بعد التمديد في طريق الأخيرة للتتويج باللقب العالمي.

في المقابل، لن تواجه تونس صعوبة كبيرة في تصدر مجموعتها التي تضم زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، والأمر ينطبق على المغرب الذي أوقعته القرعة الى جانب غينيا وغينيا بيساو والسودان.

وشارك منتخب أسود الأطلس في النسخة الأخيرة في روسيا وخرج من الدور الأول.

أما مصر فتواجه جارتها ليبيا والغابون وأنغولا.

وعلّق مدير منتخب الفراعنة محمد بركات على القرعة معتبراً "لقد وقعنا مع منتخبات مميزة والمجموعة إلى حد كبير في المتناول. مجموعتنا قوية ومتوازنة إلى حد كبير، فنحن لا ننظر إلى الفرق المقابلة بقدر ما نهتم بمستوانا ولاعبينا وقدراتنا الفنية".

وتابع "مواجهة منتخب ليبيا مواجهة عربية مختلفة، وهو منتخب يلعب خارج ملعبه وهذا أمر يصب في صالحنا إلى حد كبير، وفي النهاية لاعبينا إذا كانوا في مستواهم الفني المعتاد سيتغلبون على أي منتخب".

يذكر أن منتخب مصر نال شرف أن يكون أول منتخب افريقي يخوض غمار نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال 1934 في ايطاليا، حيث خرج من الدور الاول بخسارته أمام نظيره المجري 2-4 (نظام خروج المغلوب).

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والاياب على ان يتأهل متصدرو المجموعات العشر الى الدور الثالث والنهائي، حيث تجرى قرعة الملحق لتحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضا، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبا في القارة بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (ديسمبر 2019)، حيث وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات في قرعة اليوم كالتالي:

-المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

-المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

-المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية افريقيا الوسطى، ليبيريا.

-المجموعة الرابعة: الكاميرون، ساحل العاج، موزامبيق، مالاوي.

-المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

-المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، انغولا.

-المجموعة السابعة: غانا، جنوب افريقيا، زيمبابوي، اثيوبيا.

-المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.

-المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

-المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الاولى من التصفيات خلال الفترة من 5 الى 13 أكتوبر القادم، علما بأن الاتحاد القاري قام بتغيير المواعيد المقترحة للعب جولات التصفيات، بعد قراره بتغيير موعد بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام 2021 وليس خلال الصيف.

تجدر الإشارة الى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة إفريقيا هو المنتخب الكاميروني مع 7 مرات يليه نظيره النيجيري (6) ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).

وكشف الكاف عن مواعيد الجولات الست في التصفيات وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 الى 13 أكتوبر 2020.

الجولة الثانية: من 9 الى 17 نوفمبر 2020.

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 الى 30 مارس 2021.

الجولة الخامسة: من 30 إلى 7 ايلول/سبتمبر 2021.

الجولة السادسة: من 4 الى 12 أكتوبر 2021.

الملحق: نوفمبر.