جولة للنسيان

المصدر: دبي – البيان الرياضي

تراجع غريب ذلك الذي يمر به حالياً النجم المصري محمود حسن الشهير بتريزيغيه، فبعد أن وضع المهاجم بصمته بقوة في صفوف فريقه أستون فيلا بدأ في التراجع حتى حصل على تقييم 5 من أصل 10 خلال آخر مباراة لفريقه أمام برايتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

والتي انتهت بالتعادل 1 – 1، ولم يكن لتريزيغيه تأثيراً يذكر على أداء فريقه خلال 67 دقيقة تواجد فيها بالملعب قبل أن يتم استبداله، حيث قام فقط بـ 5 تمريرات ناجحة كانت 3 منها في النصف الخاص بأستون فيلا، وحتى هذه التمريرات الناجحة كانت بعيدة عن منطقة جزاء برايتون، ولم يحاول تريزيغيه ولو لمرة واحدة تجاه مرمى الفريق المنافس بل اكتفى بالتمرير العرضي، وكانت الحسنة الوحيدة له في المباراة أنه لم يتحصل على بطاقة صفراء.

ارتباك

وفي الوقت الذي انتظر فيه سانت كلارا أن يتمكن قائده العراقي أسامة رشيد من مساعدته على التعادل مع مضيفه فيتوريا غيماريش ضمن الجولة 17 من الدوري البرتغالي، إلا أن رشيد تعرض لبطاقة صفراء في الدقيقة 84 من اللقاء، وتراجع أداؤه بعدها خوفاً من الطرد، لتختل منطقة محور وسط ملعب سانت كلارا وينجح صاحب الأرض في استغلال حالة الارتباك وينجح في خطف هدف الفوز عند الدقيقة 90 من المباراة.

بطاقة صفراء

ولم يكن حال المغربي عادل أوصار أفضل من رشيد، إذ حصل هو الآخر على بطاقة صفراء في الدقيقة 90 من لقاء فريقه سبارتا روتردام أمام مضيفه أياكس أمستردام، وجاءت البطاقة الصفراء في الوقت الذي كان يبحث فيه فريقه عن هدف التعادل بعد أن قلص الفارق عقب تقدم أياكس 2 - 0،بهدفي دي بيك وجرافيس إلا أن سبارتا تمكن من تسجيل هدف عن طريق جويل بيروي في الدقيقة 74 وسعى إلى التعادل إلا أنه لم يوفق.