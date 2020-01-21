«فريق القرن».. علامة كاملة

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

36 نقطة من أصل 36 ممكنة، بهذا الإنجاز فرض الأهلي المصري «فريق القرن» نفسه على قمة الدوري المصري، وبات الأهلي الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

حيث نجح في الفوز بـ 12 مباراة ، آخرها أمام المقاولون العرب، أول من أمس.

وشهد اليوم نفسه وصول الترجي إلى قمة الدوري التونسي، وأيضا للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن تمكن من الفوز بمباراة الديربي أمام جاره في العاصمة التونسية النادي الأفريقي 2 – 1، رافعا رصيده إلى 31 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري المتصدر السابق، ويملك الترجي مباراة أقل أيضا عن المنستيري.

وفي الجزائر استغل اتحاد الجزائر مباراته المؤجلة مع شبيبة القبائل ليقلص الفارق مع المتصدر شباب بلوزداد، حيث وصل اتحاد الجزائر إلى المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن المتصدر .

وفي المغرب فشل نهضة بركان في الاحتفاظ بتفوقه على الرجاء، حيث نجح الأخير في الوصول إلى هدف التعادل 2 - 2 قبل دقيقتين من نهاية المباراة.