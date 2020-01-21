طنان.. عودة بعد 11 جولة

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

عاد المغربي أسامة طنان إلى زيارة الشباك بعد غياب استمر 11 جولة، حيث افتتح أهداف فيتيسه أرنهيم أمام مضيفه فورتانا سيتارد في اللقاء الذي انتهى لصالح الضيوف 2 – 1، ضمن الجولة 19 من الدوري الهولندي.

وكانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها المهاجم الفرنسي اليافع من معانقة الشباك، عندما سجل أول أهدافه هذا الموسم، وهو يترجم بنجاح ضربة جزاء احتسبت لفريقه أمام آر كي سي فالفيك ضمن الجولة الثامنة من البطولة الهولندية، مانحاً فريقه ذلك اليوم هدف الفوز في اللقاء الذي انتهى 2 – 1.

ونجح أسامة طنان في افتتاح التسجيل أمام فورتانا سيتارد في الدقيقة 26 قبل أن يتمكن فريقه من إضافة هدفين عن طريق السلوفيني تيم ماتافز ليخرج أرنهيم منتصراً 3 – 1، ويتقدم إلى المركز السادس بينما ظل فورتانا سيتارد في المركز الرابع عشر.