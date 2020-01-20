الأهلي المصري يحسم مصير صالح جمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري قراره النهائي بشأن صالح جمعة، مشيرا إلى أنه يتمنى له التوفيق في أي فريق آخر.

وأضاف "صالح جمعة لن يكون له أي دور معنا. أتمنى له التوفيق في أي فريق آخر".

وقال فايلر في تصريحات صحفية أعقبت مباراة الأهلي والمقاولون والتي فاز في فيها الفرسان الحمر بهدفين دون مقابل ، إن صالح جمعة لاعب مميز وإضافة لأي فريق.

واستطرد قائلا: " لكنه في الفترة الأخيرة لا يركز تماما مع الفريق ومن الواضح أنه لن يكون ضمن الحسابات في الفترة المقبلة".

يذكر أن جمعة لم يشارك في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم، كما أثيرت بشأنه الكثير من الشائعات عن رحيله عن القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة.