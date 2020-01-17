الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين

المصدر: أ ف ب

قاد المهاجم صالح الشهري فريقه الهلال للدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين لكرة القدم، بتسجيله هدفين في مرمى الاتفاق الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض وانتهت بفوز الهلال 2-1 بعد تمديد الوقت.

وسجّل الشهري هدفي الهلال (ق4 و96) بينما سجل السلوفاكي فيليب كيش هدف الاتفاق (ق85 من ركلة جزاء).

وينتظر الهلال في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة أبها والفتح المقررة السبت في المحالة.

واندفع الهلال للهجوم منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل في الثواني الأولى عندما صوب هتان باهبري كرة قوية تصدى لها الحارس الجزائري رايس مبولحي ببراعة وأمسكها على دفعتين (ق1).

ومن هجمة منسقة لعب محمد البريك كرة عرضية، انبرى لها صالح الشهري وسددها قوية داخل المرمى إلى يمين مبولحي (ق4).

وكرر هتان نفس المحاولة وصوب كرة قوية تصدى لها الحارس الجزائري وحولها بصعوبة إلى ركنية (ق7). ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثان، لكن كرة محمد كنو مرت بجانب القائم (ق39).

وتهيأت فرصة للاتفاق لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى ببراعة لرأسية هزاع الهزاع القوية، ليبعدها الدفاع بعد ذلك عن منطقة الخطر (ق44).

وحاول كيش بدوره عبر تصويبة قوية مرت بجوار القائم (ق45).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتفاق وتبادل مع الهلال الهجمات وكاد الأخير يسجل هدفاً ثانياً لولا براعة مبولحي الذي أنقذ مرماه من هدف محقق (ق70).

وواصل مبولحي توهجه عندما طار لكرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو ومنعها من ولوج مرماه (ق72).

ولعب الاتفاق منذ الدقيقة 73 بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع سعد الربيعي بسبب الخشونة.

ونابت العارضة عن مبولحي عندما تصدت لكرة جوفينكو القوية من ركلة حرة مباشرة (ق75).

وتحصل الاتفاق على ركلة جزاء نفذها كيش الى يسار المعيوف (85) محرزا هدف التعادل.

وأنقذ مبولحي مرماه في الوقت المحتسب بدل عن ضائع من هدف محقق بتصديه لكرة البيروفي اندري كاريّو قبل أن تعود ويشتتها الدفاع.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي بعد انتهاء الشوطين بالتعادل، ونجح الهلال بحسم النتيجة بعد ست دقائق فقط، إثر كرة عرضية عالجها الشهري بتسديدة قوية داخل المرمى.

وأضاع الفرنسي بافيتيمبي غوميس فرصة الهدف الثالث عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (ق107). وأهدر البرازيلي باربوسا فرصة التعديل، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم (ق109).