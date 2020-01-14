من الخليج إلى المحيط.. النصر يتنازل للهلال عن الصدارة

المصدر: (دبي – مجتبى فاروق)

تنازل النصر عن صدارة الدوري السعودي لجاره الهلال، بعد أن قبل بالتعادل 1 – 1 مع ضيفه اتحاد جدة، ليصل إلى 30 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه الهلال بعد أن حول تأخره بهدف أمام ضيفه الوحدة إلى فوز بثلاثة أهداف، ليصل إلى القمة بفارق الأهداف، محتفظاً في الوقت نفسه بمباراة أقل من النصر. وسيكون السالمية أمام فرصة الانفراد بصدارة الدوري الكويتي عندما يلتقي اليوم مع اليرموك صاحب المركز الأخير، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن الكويت المتصدر، الذي تأجلت مباراته مع الشباب .

وفي الجزائر قدم وفاق سطيف خدمة كبيرة لشباب بلوزداد الذي احتفظ بصدارة الترتيب بعد خسارة مولودية الجزائر على ملعبه 1 – 2 أمام سطيف، وكان بإمكان المولودية انتزاع الصدارة حال فوزه على سطيف إذ كان سيصل إلى 30 نقطة مقابل 29 نقطة لبلوزداد المتصدر الحالي. وفي المغرب يبدو أن الأمور تصير لصالح نهضة بركان حتى الجولة 12 حيث ظل في الصدارة برصيد 27 نقطة.