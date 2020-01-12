الأهلي والزمالك بتقنية "الفار" في الإمارات

المصدر: أ ف ب

اعتمدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أمس السبت إقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات.

وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري اعتماد ملعب محمد بن زايد، الذي يتسع لـ 37 ألف متفرج في العاصمة أبوظبي يوم الخميس 20 فبراير، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة من الجولة الرابعة في الدور الاول إلى 24 فبراير بدلا من 19 منه.

🔴 اتحاد الكرة يعتمد إقامة السوبر المصري 20 فبراير في الإمارات .. والقمة 24 فبراير ..... 🇪🇬🏆



Efa pic.twitter.com/UVFVlhGbph — EFA.eg (@EFA) January 11, 2020

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية في ايه آر خلال المباراة".

وكان الأهلي أحرز لقب النسخة الأخيرة في الإسكندرية بفوزه على الزمالك 3-2، معززا رقمه القياسي باللقب الحادي عشر مقابل ثلاثة للزمالك.