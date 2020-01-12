مهند الطاهر عميداً لنجوم الدوري السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

حطم قائد هلال الأبيض والمنتخب الوطني مهند الطاهر الرقم القياسي في اللعب المتواصل بالدوري السوداني مكملاً (20 عاماً) في الدوري بعد تجديد التعاقد مع ناديه لمدة عام في اليوم الأخير لفترة انتقالات اللاعبين، وكان أول ظهور للاعب في موسم (2000/‏‏2001) مع فريق الميرغني كسلا انتقل بعدها لفريق الهلال السوداني والذي غادره في موسم (2015) منتقلاً لفريق هلال الأبيض، ليجدد معه التعاقد لموسم جديد.

ليصبح عميداً لنجوم الدوري الممتاز محطماً الرقم القياسي في الظهور بالمسابقة الأولى.

وفي أروقة نادي المريخ تعاقد النادي مع اللاعب الغاني ريشموند لمدة عام، وضم اللاعب الغامبي مودو نداو. فيما فاجأ نادي الأهلي مروي الجميع وأعاد نجم المنتخب الوطني السابق علاء الدين يوسف للملاعب من جديد بعقد لمدة عام.