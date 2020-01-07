وفاة نجم الكرة السعودية خميس العويران بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى إعلاميون سعوديون لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما.

وغرد الإعلامي مصطفى الآغا: ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وخضع خميس العويران، لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.

يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

ووفقاً لموقع "إرم"، شارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004