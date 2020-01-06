استقالة رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استقالته من منصبه رسمياً، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مشيراً أنه سينتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص، وفقا لصحيفة الرياضية.

وكتب آل معمر: "بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

وأضاف: "أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

وكان مسلي قد زُكي رئيساً للرابطة في 11 مارس 2018 لمدة أربع أعوام، خلفاً للمستقيل عازت عزت.