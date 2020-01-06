الحكم والجمهور يفسدان «كلاسيكو تونس»

المصدر: تونس - صالح قادري

خيب كلاسيكو تونس بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي في الدوري التونسي الآمال، فعلى الرغم من أنه جرى بملعب صغير الحجم، وبالتالي بحضور عدد ضئيل من المتفرجين، فإن هؤلاء لم يرضهم ما جرى في أرض الملعب من ناحيتي المستوى والأداء التحكيمي، فأمطروا الملعب بالمقذوفات، ما تسبب في إصابة المدرب المساعد للنادي الأفريقي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان المستوى الفني للمباراة المرتقبة دون المتوسط، كما شهدت المباراة العديد من الاحتجاجات على قاضي الجولة، خاصة من طرف لاعبي الأفريقي بعد الإنذارات التي رفعها في وجوه بعضهم وعددها ثلاثة إنذارات، إضافة إلى طرد كابتن الفريق زهير الذوادي منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وبالتالي لعب الأفريقي قرابة 44 دقيقة بعشرة لاعبين.

كما شكك مسؤولو الأفريقي ومدربهم في قرار الحكم القاضي بإلغاء الهدف الثاني بداعي تسلل.