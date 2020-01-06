السومة آخر أهداف فريق القرن

المصدر: القاهرة عماد الحسيني

كشفت مصادر إعلامية عن مفاوضات بين الأهلي المصري «نادي القرن» مع السوري الدولي، عمر السومة نجم أهلي جدة السعودي، ليكون اللاعب هو الصفقة المنتظرة لبطل الدوري المصري خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلي لإبرام صفقة جديدة، بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الزمالك السابق، قادماً من أفيس البرتغالي. وأكدت المصادر أن اللاعب الذي يتصدر الترشيحات للانضمام، هو لاعب أهلي جدة السعودي عمر السومة.

في سياق متصل، تم حل أزمة قيد «كهربا» في قائمة الأهلي، بعد أن توجه محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وقام بسداد المديونيات التي أوقفت عملية القيد، نحو 500 ألف دولار، وهي نسبة مشاركة بعض اللاعبين، ونسب اتحاد الكرة من العقود، ونسبة 3 في المائة من عقد كهربا، وبمجرد تسديد الأهلي للمديونيات، تم استخراج بطاقة للاعب للمشاركة في مسابقاته، وبالتالي يصبح مقيداً بالأهلي.

من ناحية أخرى وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلى الغردقة المصرية، لمتابعة استعدادات حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والذي تستضيفه منطقة سهل حشيش غداً الثلاثاء، ويقدم الحفل النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو.