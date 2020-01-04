الصفقات المصرية.. «سري للغاية» في الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ضرب نادي الهلال السوداني سياجاً من السرية على تعاقدات الفريق مع لاعبين مصريين الذين تم الاتفاق على التعاقد معهم، إضافة إلى لاعب برازيلي.

فقد أعلنت صحيفة النادي الرسمية أمس عن ترقب وصول الثنائي المصري والمحترف البرازيلي الذين أكمل معهم النادي التفاوض في الأيام الماضية، دون ذكر لأسماء اللاعبين أو التلميح لأنديتهم السابقة، وذلك بعد حضور رئيس نادي الهلال إلى القاهرة بنفسه لإتمام الصفقات دون إعلام أي من الأطراف أو الإفصاح عن هوية اللاعبين.

ويصل الثلاثي المنتظر «المصريان والبرازيلي» إلى الخرطوم خلال ساعات من أجل إجراء الكشف الطبي. وكان مدرب الهلال المصري حمادة صدقي قد قاد مفاوضات مع الثلاثي في فترة تواجده بالقاهرة، وعلم «البيان الرياضي» أن أحد اللاعبين المصريين ربما يكون مدافعاً دولياً سابقاً في أحد أندية القناة، بينما الثاني سيكون مهاجماً سابقاً في الأهلي المصري.