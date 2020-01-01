صلاح ومحرز.. منافسة مثالية في عقد الكرة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت السنوات الأخيرة من العقد الثاني في القرن الحادي والعشرين منافسة عربية استثنائية، تمثلت في النجمين الكبيرين، المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز.

الثنائي العربي الاستثنائي، خلق منافسة غير تقليدية، خاصة وأننا قلما شهدنا مثل هذا النوع من التنافس بين نجمين عربيين، سواء على مستوى الألقاب، حيث يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، صلاح رفقة ليفربول، ومحرز في صفوف مانشستر سيتي.

وقدم محمد صلاح ورياض محرز خلال العقد الأخير، في ظل المنافسة المحمومة بينهما على كافة الألقاب الفردية والجماعية التالي:

ألقاب محمد صلاح:

- الدوري السويسري مع بازل مرتين، موسمي 2012-2013 و2013-2014.

- كأس الرابطة الإنجليزية مع تشيلسي العام 2015.

- دوري أبطال أوروبا مع ليفربول 2019.

- السوبر الأوروبي مع ليفربول 2019.

- كأس العالم للأندية مع ليفربول 2019.

ألقاب صلاح الفردية:

- أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2012.

- أفضل لاعب في الدوري السويسري 2013.

- جائزة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب إفريقي عامي 2017 و2018.

- جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018.

- جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017-2018.

- هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسمي 2017-2018 و2018-2019.

- جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018.

- أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019.

- ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وفي المجمل، منذ بدأ صلاح مسيرته مع نادي "المقاولون العرب" في مصر، وحتى وصوله إلى ليفربول، خاض 269 مباراة، سجل خلالها 120 هدفًا وصنع 63 أخرى.

ألقاب رياض محرز:

- دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع ليستر سيتي 2013-2014.

- الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي 2015-2016.

- الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي 2018-2019.

- كأس إنجلترا مع مانشستر سيتي 2018-2019.

- كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين مع مانشستر سيتي 2018-2019.

- الدرع الخيرية مع مانشستر سيتي 2018.

- بطولة أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر 2019.

ألقاب محرز الفردية:

- جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2015-2016.

- جائزة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب في إفريقيا 2016.

- أفضل لاعب في إفريقيا 2016.

وفي الإجمال، ومنذ انطلقت مسيرة محرز الاحترافية مع نادي لوهافر الفرنسي وحتى خوضه آخر مباراة رفقة مانشستر سيتي في 2019، شارك في 315 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 77 هدفًا وصناعة 73 أخرى، بحسب "آس".