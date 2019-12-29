الأهلي المصري والهلال السوداني يشعلان المنافسة وفوز أول للوداد

المصدر: أ ف ب

أشعل الأهلي المصري والهلال السوداني المنافسة في المجموعة الثانية "النارية" عقب فوز الأول على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-صفر، والثاني على مضيفه النجم الساحلي التونسي 1-صفر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

وحقق الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، فوزه الأول في دور المجموعات بانتصاره الكبير على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 4-1، مستغلا خسارة جاره اتحاد العاصمة الجزائري أمام ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا صفر-1 ضمن المجموعة الثالثة، فيما عاد الزمالك المصري بتعادل مخيب من زامبيا أمام ويسكو يونايتد 1-1 في المجموعة الأولى.

الأهلي والهلال يلحقان بالنجم

حقق الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8)، فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفي وليد سليمان (8 و69 من ركلة جزاء).

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، ووضح فارق الخبرة والامكانات الفنية للاعبيه مقارنة بلاعبي بلاتينيوم، وافتتح التسجيل عبر وليد سليمان مستغلا عرضية التونسي علي معلول حولها برأسه علي يسار والاس ماكلاني (ق8)، ثم أضاف الثاني من ركلة جزاء (ف69).

وفجر الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط مضيفه النجم الساحلي 1-صفر على الملعب الأولمبي برادس.

وحرم الهلال مضيفه من الفوز الثالث على التوالي بفضل هدف أطهر الطاهر (ق59).

وتساوى الأهلي والنجم الساحلي والهلال في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط لكل منهما.

فوز أول للوداد وسقوط اتحاد العاصمة

تذوق الوداد البيضاوي طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم في دور المجموعات بفوزه على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 4-1على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وفرض المهاجم أيوب الكعبي نفسه نجما للمباراة الأخيرة له مع الوداد بعد انتهاء إعارته من هيبي الصيني، بتسجيله هاتريك في الدقائق (ق29 و79 و90+2)، وأنقذ رأس المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، الذي كان مهددا بالإقالة. وأضاف ويلسون بينتو غاسبار الرابع (ق84 بالخطأ في مرمى فريقه)، فيما سجل البرازيلي طوني (ق68) الهدف الوحيد لبترو أتلتيكو.

وعزز الوداد البيضاوي موقعه في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطتين خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الذي عزز صدارته بفوز ثمين على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري 1-صفر الذي تجمد رصيده عند نقطتين بفارق نقطة أمام بترو أتلتيكو.

وعلى ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة، فشل اتحاد العاصمة في تحقيق الفوز الأول، بعدما سقط أمام ضيفه ماميلودي بهدف لهلومفو كيكانا (ق59).

تعادل مخيب للزمالك

واصل الزمالك نتائجه وعروضه المتواضعة محليا وقاريا بتعادل مخيب مع مضيفه زيسكو يونايتد 1-1 بملعب ليفي مواناواسا في ندولا.

وكان الزمالك في طريقه إلى تحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 72، لكن زيسكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة كوادري كولا (ق79).

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بعد خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.

وهو التعادل الأول للزمالك في دور المجموعات بعد خسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-3 وفوز على بريميرو دي أغوستو الأنغولي، فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل مع مضيفه بريميرو 1-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة، في حين رفع زيسكو رصيده الى نقطتين في المركز الثالث بفارق هدف أمام الفريق الأنغولي.

ويستضيف الزمالك الفريق الزامبي في العاشر من يناير المقبل في الجولة الرابعة، فيما يحل بريميرو ضيفا على مازيمبي.