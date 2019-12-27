عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز المصري ، على الانضمام لنادي الزمالك في شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد .

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن عبد الله السعيد يميل إلى توقيع عقد مدته موسمان ونصف مع النادي .

وطلب اللاعب في البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وتابع المصدر ذاته إن عبد الله السعيد سيتنازل عن مستحقاته لدى بيراميدز من أجل الانضمام للزمالك فى يناير حال إنهاء التفاوض معه بشكل رسمى خلال الفترة الجارية من قبل مسؤولي الزمالك بعد التفاوض الشفوي الذي تم معه حول مختلف التفاصيل المالية.



وشارك عبدالله السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم، فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى الدورى الممتاز و6 مباريات فى الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى، فيما أحرز هدفين فى بطولة الكونفدرالية.

يذكر، أن عبدالله السعيد سبق وأن وقع على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلى مرة أخرى، والذى قام بإعارته لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندي، ومنه إلى نادى أهلي جدة السعودي، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.