الرجوب: الرياضة صرخة غضب في وجه المحتل

أكد جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن الرياضة نضال سياسي بامتياز وصرخة غضب في وجه المحتل، بل هي حالة النجاح الأبرز في فلسطين.

وقال: نستغل مشاركات المنتخب الفلسطيني (الفدائي) في البطولات الآسيوية لتحقيق أهداف سياسية كبيرة بالترويج لقضيتنا ضد إسرائيل والمطالبة بوقف الانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وبحق الرياضيين. كرة القدم في فلسطين ليست ألقاباً وبطولات بل وسيلة لتحقيق مكاسب وطنية.. ورسالة سياسية إلى العالم وآلية مواجهة لسياسات العدو.

وكشف الرجوب أن ما حققه «الفدائي» مثلاً في كأس آسيا 2015 بأستراليا على مستوى التسويق السياسي للقضية الفلسطينية والتعريف بمعاناته إلى العالم لم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية على مدار عقود، وقال: وجود المنتخب الفلسطيني في أستراليا حقق ما عجزت عنه كل جمعيات وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، نعم في بطولة واحدة حققنا مكاسب سياسية واجتماعية ودبلوماسية لم نحققها منذ سنوات، لأن هناك 22 مليون أسترالي يشاهدون المباريات.. وأكثر من ملياري آسيوي يتابعون الحدث أمام شاشات التلفزيون.

وأضاف الرجوب أن الرياضة وحدت الشعب الفلسطيني وبنت جسور تواصل مع العالم وقدمت الرجل الفلسطيني بوجه آخر وبرؤية أخرى.

وأوضح قائلاً: الوصول إلى نهائيات كأس آسيا 2015 و2019 لم يكن سهلاً، فالطريق كانت مفروشة بالأشواك، المنتخب الفلسطيني جزء من شعب يعيش تحت الغطرسة.. واحتلال لا يعترف بوجودنا ولا في حقنا في العيش مثل أي شعب، وحركة اللاعبين مقيدة.