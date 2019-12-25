ناشطات أستراليات يتحدين الإعاقة ويدعمن فلسطين

خرج المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من كأس آسيا 2015 في أستراليا من الدور الأول لكنه حقق مكاسب دبلوماسية كبيرة ومنها التعاطف الجماهيري معه.. ومن الذكريات التي لا تنسى زيارة ناشطات أستراليات في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا الإنسانية بعثة منتخب «الفدائي» بفندق إنتركونتيننتال في ملبورن لتأكيد دعمهن القضية الفلسطينية.

كاتي ميغيل سيدة أسترالية تحدت إعاقتها وزارت مقر إقامة المنتخب الفلسطيني وتحولت إلى ملعب ملبورن لتشجعه خلال مباراته أمام المنتخب الأردني.

وتحدثت كاتي ميغيل بكل شجاعة في بهو الفندق كونها تؤمن بالقضية الفلسطينية وطالبت بضرورة منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير قائلة: كرة القدم بإمكانها توحيد الشعوب ونشر السلام في العالم، ومنح الشعوب السعادة، أدعم القضية الفلسطينية منذ 10 سنوات وسبق أن شاركت في الحركات التضامنية تأييداً للشعب الفلسطيني وخاصة خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، التي تقام في ملبورن لإيصال صوت فلسطين إلى العالم.

تضامن شعبي أسترالي مع فلسطين فيه كثير من التحدي واستكمال للعمل الدبلوماسي وأفضل رد على رفض الحكومة الأسترالية الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.