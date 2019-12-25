«بالستينو» بطل تشيلي.. وفاء للوطن

عام 2014، وفي الطريق إلى مونديال البرازيل شاءت الأقدار أن نعبر إلى ساو باولو عبر تشيلي لظروف الطيران.. توقفنا عند العاصمة سانتياغو يومين. كانت فرصة ثمينة لزيارة نادي «بالستينو» (فلسطين) سفير القضية الفلسطينية في أمريكا الجنوبية.

تأسس فريق «بالستينو» عام 1920 من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين ثم تعزز بدعم المبعدين من بلادهم عام 1948 .. واختاروا الكفاح بسلاح كرة القدم...اختاروا للفريق اللون: الأحمر والأسود والأخضر وهي ألوان علم فلسطين... عبروا عن وفائهم للوطن والشهداء بوضع خارطة فلسطين على قميص الفريق... وطالما اعترضت الجالية اليهودية في تشيلي على قميص «بالستينو» زاعمة أنه عدم اعتراف بحق اليهود في الوجود في فلسطين. ولكن إدارة «بالستينو» استبسلت في الدفاع عن ألوان فريقها لأنه أكبر من مجرد قميص وألوان ناد.. هي قضية وطن.

وخلال الزيارة عبر أبناء وأحفاد المهجرين من فلسطين عن فخرهم بالنادي بطل تشيلي.. فهو رمز القضية الفلسطينية وصوتها العابر للقارات..

يكفيه فخراً أنه النادي الوحيد في العالم غايته وأهدافه ليست تحقيق الانتصارات ولا التتويج بالألقاب وإنما إبقاء اسم فلسطين حياً بين الأمم. واليوم هاهو «بالستينو» يستجيب لنداء الوطن ويقدم 3 لاعبين لمنتخب فلسطين لكرة القدم وهم، ياسر بنتو إسلامي والكسيس نصار ودانيال مصطفى، تعزيز رائع يقوي حظوظ «الفدائي» في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للأمم 2023 للمرة الثالثة على التوالي.