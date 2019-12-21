بن زيمة يوشّح بوسام الاستحقاق الأولمبي في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت اللجنة الأولمبية الجزائرية مهاجم ريال مدريد الفرنسي ذا الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، بمنحه وسام الاستحاق الأولمبي، وذلك بعدما أعلن مؤخرًا في تلميحات واضحة أنه يريد تمثيل المنتخب الجزائري بدلًا من المنتخب الفرنسي الذي مثله من قبل.

لم يحمل بن زيمة قميص المنتخب الجزائري على الإطلاق، ولكن قضية فالبوينا التي تورط فيها بن زيمة وعجت بالعديد من المنعرجات منذ العام 2015 وضعت اللاعب في موقف طالب فيه علانية مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بقبول تنازله عن الجنسية ومنحه الفرصة للعب في منتخب الجزائر، بحسب صحيفة "آس".

وقررت اللجنة الأولمبية الجزائرية منح وسام الاستحقاق الأولمبي لبن زيمة نظرا لمواقفه المتعاطفة من بلد أجداده، وبخاصة مع منتخب "محاربي الصحراء".