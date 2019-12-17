مشهد طريف خلال مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة مشهدا طريفا ، حيث رفضت الكرة مرات عدة الوقوف على علامة ضربات الجزاء وسط محاولات متكررة من لاعب مولودية الجزائر، نبيل لعمارة، الذي سجلها بعد محاولات استمرت لنحو 4 دقائق، وذلك بسبب الرياح الشديدة.

وما زاد من طرافة المشهد أن حارس فريق القوة الجوية العراقي كان يحاول الوقوف بصعوبة على خط المرمى، لكن الرياح كانت تدافعه إلى داخله.

وتأهل مولودية الجزائر إلى ربع نهائي البطولة، حيث سيواجه الرجاء المغربي، إثر تغلبه على الفريق العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في دور الـ16.