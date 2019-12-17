مولودية الجزائر يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

تأهل مولودية الجزائر الى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي صفر-صفر) في إياب دور الـ16 الإثنين في البليدة.

وأكمل المولودية بذلك عقد الدور ربع النهائي، اذ انضم الى الشباب والاتحاد السعوديين، والشرطة العراقي، والاسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي المغربيين.

وكما مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل سلبا في مدينة أربيل بشمال العراق، كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الإياب بين الشرطة والمولودية، والتي أثرت عليها سلبا الظروف المناخية الصعبة وسرعة الرياح لاسيما في الشوط الأول.

واقتصر أداء الفريقين في الشوط الثاني على التحفظ الدفاعي وتفادي الأخطاء، فضلا عن كرات عشوائية حالت دون أي فرص خطرة.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمولودية نبيل العمارة وسامي فريوي والمهدي الورتاني وسفيان بن دبكة، وللقوة الجوية ابراهيم بايش ومحمد نصيف.

وسيلتقي مولودية الجزائري في الدور ربع النهائي الرجاء المغربي.

وتقام مباريات الدور المقبل بين 23 ديسمبر و15 فبراير المقبل، وذلك وفق الآتي، بحسب جدول الاتحاد العربي لكرة القدم:

- الذهاب -الشباب السعودي - الشرطة العراقي (23 ديسمبر)

الاتحاد السكندري المصري - الاسماعيلي المصري (28 ديسمبر)

مولودية الجزائر - الرجاء المغربي (الرابع من يناير)

الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي المغربي (15 يناير)

- الإياب -الشرطة العراقي - الشباب السعودي (20 يناير)

الاسماعيلي المصري - الاتحاد السكندري المصري (24 يناير)

الرجاء البيضاوي المغربي - مولودية الجزائر (التاسع من فبراير)

أولمبيك آسفي المغربي - الاتحاد السعودي (15 فبراير)