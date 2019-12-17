الزمالك يسقط أمام الجيش

المصدر: ا ف ب

سقط الزمالك أمام مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3-2 الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهو الفوز الاول للجيش هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الاهلي المتصدر.

تقدم طلائع الجيش بفضل محمد شحاتة بعد تمريرة من كريم طارق (3)، فيما عادل الفريق الضيف برأسية من مصطفي محمد مستغلا عرضية يوسف ابراهيم "اوباما" (36).

واستعاد صاحب الأرض الافضلية بفضل ناصر منسي بعدما استغل خطأ من الحارس محمد عواد والدفاع ليسدد في المرمى الخالي (42)، قبل أن يحسم النتيجة بهدف ثالث من رأسية لاحمد سمير مستغلا عرضية طارق (58).

وقلص الزمالك الفارق عبر البديل كريم بامبو الذي سدد كرة على يسار الحارس محمد بسام (76).

وأهدر الطلائع ركلة جزاء في الدقيقة 50 انبرى لها عاصم صلاح، تصدى لها عواد.