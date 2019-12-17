الحد البحريني يضرب بقوة ومفاجآت الأمل السوداني مستمرة

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

مع عودة الدوري البحريني بعد فترة من التوقف، ضرب الحد بقوة ورفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة عقب فوزه الكبير على المحرق 4 - 1، ليعود مرة أخرى إلى الانتصارات عقب تعادله في الجولة الثالثة أمام النجمة 1 - 1، ليرفع رصيده إلى ثلاثة انتصارات وتعادل ، بينما استغل الأمل عطبرة استضافته للمتصدر السابق المريخ، وتمكن من الفوز عليه 1 - 0، مواصلاً مفاجآته، متصدراً ترتيب الدوري السوداني، بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة مقابل 29 للمريخ الذي لعب مباراة أقل من المتصدر، بينما واصل الهلال استفاقته عقب خسارة مباراة القمة وحقق انتصاره الثاني على التوالي، هذه المرة على هلال الأبيض 1 - 0، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

واستغل النصر السعودي تأجيل مباراة المتصدر الهلال لينجح في القفز إلى الصدارة بعد الفوز على التعاون 2 - 1 رافعاً رصيده إلى 23 نقطة متقدماً على الوحدة بفارق نقطتين، بعد أن انتزع الأخير المركز الثاني عقب فوزه على العدالة 2 - 0.

وفي مصر أكد الأهلي أنه لن يتنازل عن لقبه بعد استرداده الصدارة من المقاولون حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة عقب فوزين على التوالي على وادي دجلة وحرس الحدود، متقدماً بفارق نقطتين في الصدارة على الرغم من لعب مباراة أقل من المقاولون.