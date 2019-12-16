الأهلي المصري يعبر حرس الحدود ويتربع على الصدارة

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر الاهلي ضيفه حرس الحدود وصعد الى الصدارة، وذلك بفوزه عليه 1-صفر الأحد صمن المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدين الأهلي بفوزه السادس من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن (له مباراتان مؤجلتان)، الى عمرو السولية الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81 بتسديدة تحولت من أحد المدافعين وخدعت الحارس أحمد السعدني.

ورفع الأهلي رصيد الى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وله مباراتان مؤجلتان مع غريمه التقليدي الزمالك والمصري، في حين تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط وبقي ثامنا.