النصر يصعد إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

صعد النصر حامل اللقب إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الجمعة على ضيفه التعاون 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة.

تقدم التعاون بهدف البوروندي سيدريك أميسي (ق19)، ورد النصر بهدفي البرازيلي جوليانو دي باولا (ق31) وعبد الفتاح آدم (ق38).

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة، فيما تراجع التعاون للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد خسارة أولى إثر أربعة انتصارات.

واندفع النصر للهجوم منذ بداية الشوط الأول بحثاً عن هدف مبكر، وصوب سلطان الغنام كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (ق6)، اتبعه النيجيري أحمد موسى بتصويبة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي كاسيو قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (ق10).

وخلافا لمجريات اللعب، نجح التعاون في افتتاح التسجيل عندما استفاد أميسي من كرة فشل الحارس الأسترالي براد جونز في الامساك بها (ق19).

وانطلق المغربي نور الدين امرابط بكرة على الطرف الأيسر ولعبها عرضية لتجد دي باولا الذي سددها قوية، تصدى لها الحارس كاسيو وعادت للبرازيلي فلعبها داخل المرمى (ق31).

ولاحت فرصة ثانية للنصر بعد دقيقة واحدة ولكن كاسيو تصدى لكرة امرابط القوية وحولها لركنية (ق33).

وأضاف النصر الهدف الثاني بعدما لعب سلطان الغنام كرة عرضية عالجها آدم بتسديدة قوية داخل المرمى (ق38).

وفي الشوط الثاني كاد النصر يسجل هدفاً ثالثاً لولا القائم الذي تعاطف مع كاسيو عندما تصدى لرأسية آدم (ق58).

وأضاع امرابط هدفاً محققاً عندما وضعه احمد موسى في مواجهة المرمى قبل أن يصوب الكرة سهلة في يدي الحارس (ق68).

ووقف القائم مع النصر عندما تصدى لكرة هيلدون من الرأس الأخضر قبل أن تعود ويمسكها الحارس ببراعة (ق80).

وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد مدالله العليان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ق83).

وتهيأت فرصة للنصر لحسم المباراة ولكن رأسية فراس البريكان مرت بجوار القائم (ق87).

وكاد التعاون ينهي المباراة متعادلا في الوقت البدل عن ضائع ولكن حارس النصر تجلى وتصدى للكرة ببراعة.

وقاد البرازيلي روجيريو كوتينيو، فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل سجله في الدقيقة 87 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وصعد الاتفاق إلى المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط.