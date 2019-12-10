استقبال رسمي وشعبي لأبطال الخليج في المنامة

المصدر: المنامة - أ ف ب

حظي المنتخب البحريني لكرة القدم باستقبال ضخم لدى عودته أمس إلى بلاده، متوّجاً للمرة الأولى بلقب كأس الخليج بعد انتظار 49 عاماً، ولقي المنتخب استقبالاً رسمياً وشعبياً في مطار العاصمة المنامة، ثم استقل اللاعبون حافلة مكشوفة حمراء اللون عبرت الشوارع العامة الرئيسية من مدينة المحرق إلى المنامة، وسط آلاف المشجعين على جانبي الطريق.

واستقبل الفريق في حلبة البحرين الدولية في منطقة الصخير، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ ناصر بن حمد ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في بيان صادر عن الديوان الملكي: «الإنجاز الذي حققه أبطال البحرين يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل أبناء البحرين، ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية».

وأضاف: «الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني في المحفل الخليجي رسم الابتسامة وأدخل الفرحة ليس في نفوس شعب المملكة فقط بل في نفوس جميع المقيمين على أرض البحرين».