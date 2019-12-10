«المؤجلات» خريطة طريق الصدارة في تونس والمغرب

المصدر: إعداد- مجتبى فاروق

تستعد الدوريات في السعودية والبحرين والكويت إلى العودة، بعد 3 أسابيع من التوقف، بينما عاد النشاط بقوة للدوريات العربية في القارة السمراء، والتي شهدت مواجهات مثيرة، وإن كانت بعض الدوريات لم تعرض البرنامج الكامل للجولة، بسبب الارتباطات الخارجية للأندية.

ووصل الدوري المغربي إلى الجولة الثامنة، والتي لم يشارك فيها الوداد والرجاء، وكلاهما بإمكانه أن يصل إلى صدارة الدوري، ويزيح المتصدر الحالي المغربي التطواني، الذي تلقى الخسارة من الفتح الرباطي 1 - 0 ليقف رصيده عند 15 نقطة، بينما يملك الرجاء 7 نقاط، وله أربع مباريات مؤجلة يمكن أن يصل من خلالها إلى النقطة 19 ليحتل الصدارة، والحال نفسه للوداد الذي يملك 10 نقاط، ولكن لديه ثلاث مباريات مؤجلة، سيصل بعدها إلى 19 نقطة لو تمكن من الفوز بها جميعاً.

وفي تونس يبدو موقف الترجي مشابهاً لموقف الوداد والرجاء، حيث يملك 16 نقطة ولديه 5 مباريات مؤجلة يمكن أن يصل بنقاطه إذا فاز فيها جميعاً إلى 31 نقطة، بينما يقف المنستيري في الصدارة حالياً برصيد 24 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة يمكن أن يصل من خلالها إلى النقطة 25، ولكن لن يكون قادراً على الاحتفاظ بالصدارة لو فاز الترجي في 4 من مبارياته الخمس المؤجلة، حيث سيصل إلى 26 نقطة حينها.