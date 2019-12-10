مرتضى منصور يكشف السبب الرئيسي في رحيل ميتشو

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أن موقف لاعبي الفريق بعد مباراة مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولي من منافسات مجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا هو السبب الرئيسي في رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو مصور عبر الموقع الرسمي للزمالك : "ما فعله لاعبو النادي بإعلان التضامن مع المدير الفني خطأ كبير ويظهر أنهم المتحكمون ولا يصح أن يتدخل لاعبو الفريق في اختيار المدربين".

وأضاف "الصربي ميتشو لا يعاني من أي مرض واللاعبون فهموا كلامه بشكل خاطىء".

وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو من الأساس طوال فترة تواجده مع الفريق، وما طلبه منه هو توظيف اللاعبين في مراكزهم فقط.