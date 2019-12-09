محمد بن راشد: ألف مبروك للبحرين ملكاً وشعباً وفريقاً متألقاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحرين، بفوز منتخبها بكأس الخليج لكرة القدم، عبر تدوينة على موقع سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: «ليلة كروية بحرينية، ألف مبروك للبحرين ملكاً وشعباً وفريقاً متألقاً، تستاهلون الفرحة والكأس.. وهاردلك المنتخب السعودي الشقيق، مباراة بروح رياضية، وروح خليجية، مبروك للجميع».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفوز البحرين بكأس الخليج، وقال في تدوينة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك لملك البحرين وشعبها الشقيق فوز منتخبها بكأس الخليج، مباراة جميلة وروح رياضية عالية، وأداء متميز جمع المنتخبين الشقيقين البحريني والسعودي».

وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للبحرين بالإنجاز، في تدوينة على موقع سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: «نبارك لأشقائنا في مملكة البحرين حصدهم للقب خليجي 24 عن جدارة واستحقاق، ونشيد بالأداء المشرف للمنتخب السعودي الشقيق».

وتوج منتخب البحرين أمس بلقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي انطلقت عام 1970 «منذ حوالي نصف قرن »، بفوزه على السعودية 1- صفر في نهائي«خليجي 24».

وسجل محمد الرميحي الهدف في الدقيقة 69 واهدر منتخب السعودية ركلة جزاء في الشوط الأول.