ملك البحرين مشيداً بالمنتخب: شرفتم الوطن واستحققتم التتويج بجدارة

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لاعبي المنتخب البحريني بفوزهم في بطولة الخليجي 24 التي أقيمت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا": أهنئ لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة إحرازهم لقب بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم في قطر للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية منذ انطلاق هذه البطولة قبل حوالي خمسين عاماً".

وشكر العاهل البحريني لاعبي المنتخب الوطني على هذا الإنجاز التاريخي الكبير والمشرف وما قدموه من مستويات فنية متميزة وقدرات وإمكانيات رفيعة في منافسات البطولة. وأشاد بالروح الرياضية والمعنوية العالية والإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أفراد المنتخب الذين شرفوا الوطن في هذا المحفل الرياضي الخليجي واستحقوا بجدارة التتويج بهذا اللقب والذي عكس مكانة الكرة البحرينية على الساحة الخليجية والإقليمية والقارية.

وتوجه العاهل البحريني بالشكر والتقدير بهذه المناسبة السعيدة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثنياً على الجهد الكبير والعمل الدؤوب والمتقن الذي يقوم به سموه ودعمه ومساندته وتشجيعه المتواصل وتحفيزه للاعبي المنتخب والذي أثمر عن تحقيق هذا اللقب الغالي.

كما أثنى على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة أحمد آل خليفة في الإعداد الجيد للبطولة وتهيئة كل أسباب النجاح للاعبين وكذلك العمل المتميز للجهازين الفني والإداري للمنتخب والذي انعكس على أداء اللاعبين وبث روح الفوز في نفوسهم

وحيا العاهل البحريني شعب البحرين والجماهير البحرينية الوفية والمقيمين على أرضها الذين وقفوا الى جانب المنتخب في جميع منافسات البطولة والذي كان حافزاً للاعبين وشجعهم على إحراز هذا اللقب

وقد العاهل البحريني عالياً دور رجال الصحافة والإعلام ودعمهم ووقوفهم إلى جانب المنتخب طيلة المباريات، والذي كان له أطيب الأثر في نفوس اللاعبين لتحقيق هذه النتيجة المشرفة. وأكد أن ما تحقق يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل أبناء البحرين ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية .

وقال العاهل البحريني: "الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني الأوفياء المخلصين في هذا المحفل الخليجي الرياضي قد رسم الابتسامة وادخل الفرحة ليس في نفوس شعب المملكة فقط بل في نفوس جميع المقيمين على أرض البحرين". معرباً عن ثقته بقدرة هذا الجيل من لاعبي المنتخب على مواصلة مشوار التميز وحصد الألقاب والبطولات في الاستحقاقات المقبلة.

كما هنأ العاهل البحريني أفراد المنتخب السعودي الشقيق على ما قدموه من مستوى وأداء متميز في هذه البطولة ، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم الكروي. مؤكداً الحرص المستمر على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لشبابنا الرياضي والعمل على تنمية ورفع مستوى الرياضة بمختلف ألعابها، متمنياً للجميع كل التوفيق والتقدم، وأن يواصل المنتخب البحريني مسيرته المشرفة وتمثيل كرة القدم البحرينية خير تمثيل في البطولات القادمة