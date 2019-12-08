النجم الساحلي يؤكد بدايته والزمالك يستعيد توازنه في أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

أكد النجم الساحلي التونسي بدايته الجيدة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم (ثمن النهائي) بفوزه الكبير على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 3-صفر أمس السبت على ملعب "ماندافا" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل الجزائري كريم العريبي (ق23 و46) وحازم الحاج حسن (ق90+1) الأهداف.

وهذا الفوز الثاني تواليا للنجم الساحلي، الساعي إلى لقبه القاري الثاني بعد الأول العام 2007، بعدما تغلب على ضيفه الأهلي المصري 1-صفر، فعزز صدارته برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام الهلال السوداني والأهلي اللذين افتتحا الجولة الجمعة بفوز الأخير 2-1 في القاهرة.

ونجح النجم في افتتاح التسجيل من أول فرصة بعدما أخطأ دفاع بلاتينيوم في تشتيت الكرة فوصلت الى وجدي كشريدة الذي مررها داخل المنطقة وتابعها العريبي برأسه الى يمين الحارس فرانسيس تيزايي (23).



تعادلان مخيبيان للوداد واتحاد الجزائر

وفي المجموعة الثالثة، سقط الوداد البيضاوي المغربي وصيف بطل الموسم الماضي في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء امام زهاء 40 الف متفرج.

وهذه أول مرة يعود فيها صنداونز بنتيجة غير الهزيمة من أرض الوداد بعدما خسر ثلاث مرات في الموسمين الماضيين.

وقال لاعب وسط الوداد يحيى جبران "خضنا مباراة صعبة ضد فريق منظم وقوي. استطعنا التحكم بالمباراة لكننا لم نحسن استغلال الفرص العديدة التي لاحت أمامنا"، مضيفا "ينبغي علينا العمل أكثر في المباريات المقبلة خصوصاً اننا نصارع في مجموعة صعبة وتنتظرنا مواجهات قاسية محليا وقاريا".

وهو التعادل الثاني للوداد، بطل 1992 و2017، بعد الأول مع مضيفه اتحاد الجزائر الجزائري 1-1، بينما عزز صنداونز، بطل عام 2016، صدارته باربع نقاط بعدما فاز على بترو أتلتيكو الأنغولي بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة ذاتها، سقط اتحاد الجزائر في فخ التعادل الثاني على التوالي وكان أمام مضيفه بترو أتلتيكو 1-1 على ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" في لواندا.

وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل عبر زكريا بن شاعة (ق54)، وأدرك توني ريبيرو التعادل لبترو أتلتيكو (ق64).

الزمالك يستعيد التوازن

وفي المجموعة الأولى، استعاد الزمالك المصري توازنه بعد خسارته امام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بثلاثية نظيفة، عندما تغلب على ضيفه بريميرو دي اغوستو بثنائية نظيفة لمهاجمه المغربي أشرف بن شرقي (ق16 و68) بملعب السلام في القاهرة.

وهي النقاط الثلاث الاولى للزمالك، الذي ارتقى الى المركز الثاني بفارق الاهداف خلف بريميرو وبفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي الفائز على زيسكو الزامبي 2-1.