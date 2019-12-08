كأس الخليج بين السعودية والبحرين الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

90 دقيقة تفصل تتويج بطل «خليجي 24»، ويحظى المشهد الختامي الذي ينطلق في التاسعة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، بمواجهة قوية بين منتخبي السعودية والبحرين في المباراة النهائية، ويطمح «الأخضر» إلى التتويج باللقب الرابع، والغائب منذ عام 2004 عندما حقق اللقب الثالث في «خليجي 16» في الكويت، فيما يحلم «الأحمر» بإحراز اللقب الأول في تاريخه، وكل المؤشرات تؤكد أنه منافس عنيد، بدليل عبوره المربع الذهبي بالفوز على أحد المنتخبات المرشحة وهو العراق، بركلات الجزاء، بعد مباراة ماراثونية.

ويؤكد التاريخ أن المنتخب السعودي كان طرفاً أساسياً في 4 نهائيات في آخر 6 بطولات، ولكنه لم يحقق الكأس، وجاءت الكؤوس الثلاث التي أحرزها عندما كانت البطولة تقام بنظام دوري من دور واحد في «خليجي 12 و15 و16»، وبالنسبة لأبرز مركز حققه المنتخب البحريني فكان المركز الثاني في أربع نسخ سابقة.

وستكون مباراة اليوم المواجهة الأولى بين المنتخبين في النهائي، ولكنها الثانية بينهما في «خليجي 24»، حيث فاز الأخضر ٢ - صفر في الدور الأول في إطار مباريات المجموعة الثانية.