الأهلي والهلال.. ديربي وادي النيل

المصدر: القاهرة -أ ف ب

يرفع الأهلي المصري شعار استعادة التوازن في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، باستضافة الهلال السوداني في ديربي «وادي النيل» على ملعب الأهلي «السلام سابقاً»، وذلك في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وبحضور 15 ألف مشجع، وكان الأهلي خسر أمام مضيفه النجم الساحلي صفر-1 في الجولة الأولى، في حين فاز الهلال على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف. وسيخوض الأهلي المباراة بشعار الفوز فقط للابتعاد عن الحسابات المعقدة، في سعيه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.