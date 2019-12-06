السعودية والبحرين إلى نهائي «خليجي 24»

المصدر: الدوحة - أ ف ب

تأهل منتخبا السعودية والبحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 24»، والمقرر إقامته الأحد المقبل، عقب فوزهما على منتخبي قطر والعراق في الدور نصف النهائي، أمس، وجاء تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المباراة النهائية للبطولة، بغد فوزه المستحق الثمين بهدف نظيف على نظيره القطري، سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 28، في اللقاء الذي استضافه استاد الجنوب، وأنهى المنتخب الأخضر السعودي الشوط الأول لصالحه، فيما فشل الفريقان في هز الشباك فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بتأهل السعودية.

وفي المباراة الأخرى، بلغ المنتخب البحريني نهائي بطولة خليجي 24 بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح 5-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق، على استاد عبدالله بن خليفة، سجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وهدفي البحرين عبدالله الهزاع (14) ومحمد جاسم مرهون (45+2).

وفي الركلات الترجيحية سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وإبراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديده الكرة خارج المرمى.