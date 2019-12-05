مباراة استعراضية بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات

المصدر: د ب ا

أنهى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستضافة مصر مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم خلال شهر يناير المقبل، حسبما أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية أمس الأربعاء.

وحصل وزير الرياضة المصري على موافقة خالد العناني وزير الآثار المصري، على إقامة المباراة بمنطقة الاهرامات السياحية في السادس من الشهر المقبل على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لأفضل اللاعبين خلال عام 2019 المقرر يوم 7 يناير القادم بمدينة الغردقة المصرية.

وكان كاف أرسل خطابا لوزير الشباب والرياضة المصري يطالبه فيه بالحصول على كافة الإجراءات وإنهاء كل التصاريح اللازمة لإقامة مباراة استعراضية بين أساطير كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم ينظمها كاف بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

كما أرسل كاف البرنامج الخاص بالمباراة والذي يتضمن حضور 30 لاعباً من أساطير الكرة في العالم إلى مصر من يوم 5 إلى 8 من الشهر القادم، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، وسيقومون بلعب مباراة استعراضية يعقبها المغادرة إلى الغردقة للمشاركة في حفل كاف لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019.