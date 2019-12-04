قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس اليوم

المصدر: الرياض - د ب أ

تجرى اليوم في الرياض مراسم قرعة دور ربع النهائي ودور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية العربية لكرة القدم «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، وتأهل إلى ربع النهائي أندية الاتحاد والشباب السعوديين، وأولمبيك آسفي والرجاء المغربيين، والإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والشرطة العراقي، ويتبقى مقعد واحد يتنافس عليه فريقا مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي، واتفق الناديان على إقامة مباراة الإياب بينهما في 16 الجاري في الجزائر، بعد تعادلهما سلباً في مواجهة الذهاب.